Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wischhafen: Einbruch zur Tageszeit - Täter von Bewohnerin überrascht und zu Fuß geflüchtet

Stade (ots)

Am Montag, zwischen 10:20 Uhr und 10:50 Uhr, drang ein bislang unbekannter Mann gewaltsam in ein Wohnhaus an der Birkenstraße ein. Als die Bewohner zurückkehrten und die Bewohnerin als Erste die Wohnräume betrat, traf sie dort auf den Einbrecher. Die Frau flüchtete sich sofort nach draußen und rief um Hilfe. Ihr Mann sowie zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmer eilten herbei, sammelten sich und betraten abermals das Wohnhaus. Der Einbrecher war zu diesem Zeitpunkt bereits zu Fuß geflüchtet. Diebesgut erlangte er nach ersten Erkenntnissen nicht.

Der Unbekannte war offenbar mit einem Fahrrad angereist, denn dieses blieb am Tatort zurück. Der Täter flüchtete zu Fuß über Felder vom Tatort, mutmaßlich in Richtung der B 495 und der Moorchaussee. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die vor und insbesondere nach der Tat rund um die Birkenstraße sowie im Abschnitt zwischen der Moorchaussee und dem Jägerweg beobachtet werden konnten. Gesucht werden Beobachtungen zu dem Mann, der vor der Tat auf einem Fahrrad und danach zu Fuß unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizei in Freiburg (Elbe) unter der Telefonnummer 04779/926920 entgegen.

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