Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fredenbeck: Sachbeschädigungen an der Geestlandschule

Stade (ots)

An der Geestlandschule ereigneten sich am vergangenen Wochenende mehrere Sachbeschädigungen, anlässlich derer die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat. Ein oder mehrere Unbekannte versuchten, mittels eines geworfenen Gullydeckels gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude zu erlangen. An einer anderen Stelle des Schulgebäudes wurde ein Fenster offenbar durch den Bewurf mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt, wobei auch hier das Eindringen in das Gebäude misslang. An der Turnhalle wurde zudem ein Zutrittsleser, der die Transponder der Schließanlage ausliest, gewaltsam zerstört. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Die Sachbeschädigungen dürften nicht lautlos vonstattengegangen sein, weshalb sich die Polizei Hinweise zu den Vorfällen erhofft. Erreichbar ist die Polizeistation Fredenbeck unter der Telefonnummer 04149/933510.

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