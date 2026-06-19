Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ratzeburg (ots)

19.06.2026 | Kreis Stormarn | 08.06.2026 - B 75 / Bargteheide

Nach einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung, die zum Glück für alle Beteiligten glimpflich ausgegangen sein soll, sucht die Polizei Bargteheide Zeugen.

Bereits am 08.06.2026 soll es zu dem Vorfall auf der B 75 von Bargteheide in Fahrtrichtung Elmenhorst gekommen sein. Ein 36-jähriger Oldesloer sei gegen 16.10 Uhr mit seinem VW Golf auf der B 75 unterwegs gewesen. Vor ihm sei ein roter Mazda mit Oldesloer Kennzeichen gefahren, der wiederum einem Linienbus gefolgt sei. Der Fahrzeugführer des roten Mazda soll keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Bus eingehalten haben und wäre zunächst trotz Gegenverkehrs auf die Gegenfahrspur gefahren. Sogleich hätte er aber wieder einscheren müssen, da ein weiterer Linienbus dem Mazda direkt entgegengekommen sein soll. Nur kurze Zeit später soll der Mazda-Fahrer erneut zum Überholen des vorausfahrenden Busses angesetzt haben und wieder auf die Gegenfahrspur gefahren sein. Während des nun beginnenden Überholvorganges sei ein grauer Porsche (älteres Modell) dem Mazda entgegengekommen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern sei der Porsche-Fahrer nach rechts auf den Grünstreifen ausgewichen, hätte dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug soll in der weiteren Folge seitlich auf die Fahrspur des Oldesloer VW-Fahrer geschleudert worden sein. Nur durch dessen umsichtige Einleitung einer sofortigen Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers sei ein Unfallgeschehen verhindert worden.

Der Mazda-Fahrer soll unterdessen seinen Überholvorgang abgeschlossen und seinen Weg weiter in Richtung Bad Oldesloe fortgesetzt haben.

Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Bargteheide suchen nun nach Zeugen des Vorfalles, insbesondere nach den beiden Bus- und dem Porsche-Fahrer. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04532/7071-0 oder unter der Email Bargteheide.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

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