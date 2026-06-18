Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Person bei Brand in Groß Grönau tot aufgefunden

Ratzeburg (ots)

18.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.06.2026 - Groß Grönau

Mittwochmorgen kam es in Groß Grönau zum Brand eines Wohnhauses, bei welchem Einsatzkräfte eine verstorbene Person auffanden.

Am 17.06.2026 gegen 05:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, da es in der Straße St. Hubertus in Groß Grönau aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein soll. Im Rahmen der Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte in der vom Brand betroffenen Wohnung eine verstorbene Person fest. Ob es sich bei dem Toten um den Bewohner der Wohnung handelt, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Den Leichnam sowie den Brandort beschlagnahmten die Beamten. Die übrigen Wohnparteien konnten das Gebäude unverletzt verlassen und sind seitdem, aufgrund vorübergehender Unbewohnbarkeit des Hauses, anderweitig untergebracht.

Die Polizei leitete die Ermittlungen zur Brandursache und ein Todesermittlungsverfahren ein.

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