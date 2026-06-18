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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Cabrio-Fahrerin durch Wasserbombe verletzt
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

17.06.2026 | Kreis Stormarn | 13.06.2026 - Ahrensburg

Samstagnachmittag soll ein Unbekannter eine Autofahrerin in Ahrensburg mit einer sogenannten "Wasserbombe" beworfen haben. Die Frau erlitt dabei Verletzungen. Gesucht werden nun Zeugen.

Am 13.06.2026 kurz vor 17:00 Uhr soll eine 78-jährige Cabrio-Fahrerin aus dem Kreis Stormarn in der Straße Am Aalfang in Richtung Bahnhof Ahrensburg-Ost mit offenem Verdeck unterwegs gewesen sein. Plötzlich soll diese von einem wassergefüllten Luftballon, einer sogenannten "Wasserbombe", am Kopf getroffen worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass der oder die Tatverdächtige sich dabei möglicherweise eine Art Katapult zu Nutze gemacht haben könnten. Die Frau erlitt eine schwerwiegende Augenverletzung und musste medizinisch behandelt werden. Der oder die Tatverdächtige konnten bislang noch nicht identifiziert werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein. Wer hat zur genannten Zeit im Nahbereich Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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