Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Großhansdorf

Ratzeburg (ots)

Donnerstag in den frühen Morgenstunden soll es in Großhandorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 18.06.2026 gegen 02:00 Uhr soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße 3. Achtertwiete in Großhansdorf eingedrungen sein und anschließend die Räumlichkeiten durchwühlt haben. Dabei soll er von der Hausbewohnerin überrascht worden und unerkannt zu Fuß geflohen sein. Eine umgehende Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizeikräfte führte nicht zum Antreffen und Identifizieren des flüchtigen Tatverdächtigen. Angaben zur Höhe des Sach- und möglichen Stehlgutschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat zur genannten Zeit im Nahbereich möglicherweise Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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