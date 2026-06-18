PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Großhansdorf

Ratzeburg (ots)

Donnerstag in den frühen Morgenstunden soll es in Großhandorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 18.06.2026 gegen 02:00 Uhr soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße 3. Achtertwiete in Großhansdorf eingedrungen sein und anschließend die Räumlichkeiten durchwühlt haben. Dabei soll er von der Hausbewohnerin überrascht worden und unerkannt zu Fuß geflohen sein. Eine umgehende Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizeikräfte führte nicht zum Antreffen und Identifizieren des flüchtigen Tatverdächtigen. Angaben zur Höhe des Sach- und möglichen Stehlgutschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat zur genannten Zeit im Nahbereich möglicherweise Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 12:01

    POL-RZ: Unfallfahrer flüchtet und verunfallt wenig später erneut

    Ratzeburg (ots) - 17.06.2026 | Kreis Stormarn | 16.06.2026 - Großhansdorf Dienstagnachmittag soll es im Kreuzungsbereich der Sieker Landstraße zum verlängerten Ostring in Großhansdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein Unfallbeteiligter sei zunächst geflüchtet und nur wenige Kilometer weiter erneut verunfallt. Ein 64-jähriger Fahrer eines Autos der Marke London TX soll gegen 14:00 Uhr mit seinem Fahrzeug ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 08:09

    POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall bei Klinkrade

    Ratzeburg (ots) - 17.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.06.2026 - L92 / Klinkrade Dienstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 92 bei Klinkrade zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon sogar schwer. Am 16.06.2026 gegen 14:35 Uhr soll eine 40-jährige Deutsche mit einem PKW der Marke Skoda die Landesstraße 92 aus Richtung Kastorf kommend in Richtung ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:51

    POL-RZ: Einbrecher überrascht - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 16.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.06.2026 - Klein Zecher Ein Haus in Klein Zecher sei gestern Vormittag ins Visier von Einbrecher geraten. Während der Abwesenheit der Bewohner sollen zwei unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus in der Straße Am Tiergarten eingedrungen sein. Die Räumlichkeiten hätten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren