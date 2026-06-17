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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall bei Klinkrade

Ratzeburg (ots)

17.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.06.2026 - L92 / Klinkrade

Dienstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 92 bei Klinkrade zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon sogar schwer.

Am 16.06.2026 gegen 14:35 Uhr soll eine 40-jährige Deutsche mit einem PKW der Marke Skoda die Landesstraße 92 aus Richtung Kastorf kommend in Richtung Labenz befahren haben. An der Kreuzung Mönkenweg (K77) soll die aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg stammende Autofahrerin beabsichtigt haben, nach links in Richtung Klinkrade abzubiegen. Währenddessen soll der ihr etwas weiter hinten in der Schlange nachfolgende 16-jährige deutsche Leichtkraftradfahrer zum Überholen angesetzt haben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer verletzten sich, der aus Lübeck stammende Jugendliche leicht, die 40-Jährige sogar schwer. Rettungswagen brachten beide in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der geschätzte Gesamtschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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