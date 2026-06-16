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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher überrascht - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

16.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.06.2026 - Klein Zecher

Ein Haus in Klein Zecher sei gestern Vormittag ins Visier von Einbrecher geraten.

Während der Abwesenheit der Bewohner sollen zwei unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus in der Straße Am Tiergarten eingedrungen sein. Die Räumlichkeiten hätten sie dann nach Wertgegenständen durchsucht und seien dabei von einer zurückkehrenden Bewohnerin überrascht worden. Die Einbrecher hätten sofort das Weite gesucht und seien zu Fuß aus dem Haus geflüchtet. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben leider ohne Erfolg.

Die zwei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Ein Mann sei ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von schmaler Statur. Er habe kurze schwarze Haare getragen. Bekleidet sei er mit einer dunklen Hose und einer dunkelblauen Trainingsjacke gewesen. Der zweite Einbrecher sei ca. 180 cm groß gewesen und von normaler Statur. Auch er sei dunkel gekleidet gewesen. Zusätzlich trug er einer Maskierung.

Zur Art und Höhe möglichen erlangten Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer gestern Vormittag, zwischen 08.50 Uhr und 10.45 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich Klein Zecher gemacht habe, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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