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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: E-Scooter kollidiert mit Fußgänger
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

16.06.2026 | Kreis Stormarn | 12.06.2026 - Reinbek

Am 12.06.2026 gegen 14:30 Uhr soll es auf einem Fußweg in der Schulstraße etwa auf Höhe der Schule zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 68-jährigen Fußgänger aus Hamburg und dem bislang noch unbekannten Fahrer eines E-Scooters gekommen sein. Der E-Scooter sei zudem noch mit einer weiteren Person besetzt gewesen und bei beiden soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Der Fußgänger sei nach der Kollision gestürzt und erlitt schwere Verletzungen. Rollerfahrer und Sozius sollen sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben und konnten bislang nicht identifiziert werden. Eine derzeit ebenfalls noch unbekannte Frau eilte dem verletzten Mann zu Hilfe und brachte ihn ins Krankenhaus. Das Krankenhauspersonal verständigte schließlich die Polizei.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun sowohl nach der Ersthelferin, als auch nach möglichen Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Reinbek telefonisch unter 040/7277070 sowie per Mail über reinbek.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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