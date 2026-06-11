Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++72-jähriger dementer Mann aus Wiesbaden vermisst+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

Donnerstag, 11.06.2026, 20.06 Uhr (nn) Seit Donnerstag, gegen 15.00 Uhr wird der 72-jährige MAHDYK, Volodymyr aus Wiesbaden vermisst. Der Vermisste verließ sein derzeitigen Aufenthaltsort in unbekannte Richtung. Herr Mahdyk ist ca. 180 cm groß, normale Statur, weißes Haar mit Halbglatze. Er trägt eine dunkle Kapuzenjacke, eine beige/helle Jogginghose und Badelatschen. Herr MAHDYK ist nicht gut zu Fuß, ist orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Es besteht die Möglichkeit, dass Herr MAHDYK sich in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2340, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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