Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Diebstahl nach körperlichem Angriff+++durch Schläge ins Gesicht verletzt+++Vier Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß in Mainz-Kostheim+++

Wiesbaden (ots)

1. Diebstahl nach körperlichem Angriff,

Wiesbaden, Murnaustraße Donnerstag, 04.06.2026, 01:30 Uhr

(pk) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Murnaustraße in Wiesbaden auf dem Gelände des Schlachthofes zu einer Auseinandersetzung mit sechs Beteiligten.

Am Donnerstagmorgen um 01:30 Uhr schlugen vier Jugendliche nach vorangegangenen Streitigkeiten eine 25-jährige und 22-jährige Wiesbadenerin, sodass diese auf den Boden fielen. Hierdurch wurden die Beiden leicht verletzt.

Nachdem die vier Jugendlichen von den Beiden abließen, entwendete eine der vier Täterinnen die Geldbörse von einer der am bodenliegenden Geschädigten.

Eine der vermeintlichen Täterinnen konnte im Nahbereich festgenommen werden.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)345-0 entgegen.

2. Durch mehrere Faustschläge verletzt,

Wiesbaden, Mauritiusstraße, Donnerstag, 04.06.2026, 02:10 Uhr

(jul) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 28-Jähriger in der Wiesbadener Innenstadt durch mehrere Faustschläge ins Gesicht leicht verletzt.

Am Donnerstagmorgen um 02:10 Uhr wurde ein 28-Jähriger in der Mauritiusstraße in Wiesbaden von einem unbekannten Täter angegriffen.

Bei dem körperlichen Angriff schlug der Täter seinem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Der 28-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter sei ca. 25-30 Jahre alt und ca. 185 cm groß. Er habe schwarze, kurze, gegelte Haare. Er sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Vier Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß, Wiesbaden (Ortsteil Mainz-Kostheim), Uthmannstraße / ImSampel, Mittwoch, 03.06.2026, 23:00 Uhr

(jul) Am späten Mittwochabend wurden vier Fahrzeuginsassen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw in Mainz-Kostheim leicht verletzt. Der Unfallverursacher war zur Unfallzeit erheblich alkoholisiert.

Am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr befuhren ein 32-jähriger Wiesbadener und sein 46-jähriger Beifahrer mit einem schwarzen Seat die Straße "Im Sampel" und beabsichtigten nach rechts in die Uthmannstraße einzubiegen.

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer und seine 47-jährige Mitfahrerin befuhren mit einem weißen Renault die Uthmannstraße entgegengesetzt und beabsichtigten nach rechts in die Straße "Im Sampel" abzubiegen. Im Kreuzungsbereich geriet der Seat-Fahrer in den Gegenverkehr und es kam zum Frontalzusammenstoß. Bei dem Unfall wurden alle vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

An den beiden Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest bei dem 32-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

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