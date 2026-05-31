Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Schwerer Raub+++Unwetter+++Schlägereien+++Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall+++ Mit Taser genötigt+++ Mehrere Körperverletzungen+++Versuchter schwerer Raub

Wiesbaden (ots)

1. Schwerer Raub,

Wiesbaden-Klarenthal, Ernst-von-Harnack-Straße, Freitag, 29.05.2026, 14:15 Uhr Am Freitagmittag kam es auf dem Gelände einer ehemaligen Schule in Wiesbaden-Klarenthal zu einem Raubdelikt. Zwei Jugendliche forderten die Wertgegenstände eines 25-jährigen Wiesbadeners unter der Androhung, ihn sonst abzustechen. Dieser gab sein Bargeld ab, verweigerte aber die Herausgabe seines Handys. Der Geschädigte verfolgte seine Angreifer bis zur Anne-Frank-Straße. Dort zog einer der Jugendlichen ein Messer aus der Tasche und versuchte, seinen Verfolger mit Schwungbewegungen in dessen Richtung abzuwehren. Daraufhin brach der Geschädigte die Verfolgung ab und blieb unverletzt. Die Angreifer beschrieb er als zwei männliche Jugendliche zwischen 14- 17 Jahren, südländischer Phänotyp, ca. 160-170cm groß, schmale Körperstatur. Einer hatte schulterlange, dunkelbraune, lockige Haare, war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Logo, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sneakern. Der zweite hatte dunkelbraune, kurze Haare mit "Undercut" nach hinten gestylt. Dieser war bekleidet mit einem blauen T-Shirt, einer blauen, kurzen Hose und weißen Nike-Sneakern, er hatte eine braune Handtasche mit der Aufschrift "Gucci" dabei. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Unwetter im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Freitag 29.05.2026 23:00 Uhr - 01:00 Uhr (mm) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten starke Unwetter zu zahlreichen Einsätzen von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Aufgrund von Sturm und heftigen Regenfällen kam es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen und Sachschäden durch herabfallende Äste und umgestürzte Bäume. Die Einsatzkräfte arbeiteten die Vorfälle bis in die frühen Morgenstunden ab. Nach aktuellem Stand wurden keine unwetterbedingten Personenschäden bekannt.

3. Gefährliche Körperverletzungen,

Wiesbaden, Wagemannstraße / An den Quellen, Samstag 30.05.2026, 04:24 Uhr (mm) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wagemannstraße in der Wiesbadener Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Am Samstagmorgen um 04:24 Uhr schlugen und traten ein 21-jähriger Heranwachsender und zwei unbekannte Täter auf einen 22-Jährigen Wiesbadener ein. Im Anschluss flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung, vermutlich durch die gleiche Gruppierung, welche verhindern wollte, dass ein 31-jähriger Zeuge der vorangegangenen Auseinandersetzung, die Polizei informiert. Sowohl der 22-Jähriger als auch der 31-Jährige wurden leicht verletzt. Einer der Täter konnte im Nachgang festgenommen werden. In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten sich unter 0611 - 345- 2140 zu melden.

4. 51-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Fahrrad, Wiesbaden-Schwalbacher Straße, Freitag, 29.05.2026, 20:15 Uhr (mm) Am Freitagabend befuhr ein 51-jähriger Radfahrer den Gehweg auf der Bleichstraße. Beim Heranfahren an die Fahrbahn der Schwalbacher Straße verwechselte der Radfahrer offenbar die vordere mit der hinteren Bremse, stürzte nach vorn über den Lenker und stieß mit einem auf der Schwalbacher Straße fahrenden Linienbus zusammen. Bei der Erstversorgung des Fahrradfahrers stellte sich heraus, dass dieser unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand und folglich auch nicht mehr in der Lage war, mit einem Fahrrad am Straßenverkehr teilzunehmen. Der 51-jährige wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus. Am Linienbus entstand Sachschaden. Der Fahrradfahrer wird sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.

5. Mit Taser genötigt,

Wiesbaden - Sauerland, Föhrer Straße, Samstag, 30.05.2026, 20:00 Uhr (nm) Am Samstagabend wurde in Wiesbaden - Sauerland ein 12-jähriger durch einen 15-jährigen mit einem Taser leicht verletzt. Gegen 20:00 Uhr befand sich der 15-jährige Beschuldigte mit zwei weiteren Jugendlichen auf dem Spielplatz des Sauerlandparks in der Föhrer Straße. Der 15-jährige verwickelte den 12-jährigen Geschädigten in ein Gespräch, in diesem er den Geschädigten mit einem Taser an der rechten Hüfte berührte. Weiterhin erlitt der Geschädigte einen weiteren Stromschlag, als dieser an eine Metallstange greifen musste. Die Gruppe konnte noch im Sauerlandpark durch Polizeikräfte festgenommen werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Gruppe noch einen geklauten Motorroller bei sich hatte. Gegen die Gruppe wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Mehrere Körperverletzungen,

Wiesbaden, Kirchgasse und Hauptbahnhof, Sonntag, 31.05.2026, 01:00 Uhr (nm) Sonntagnacht kam es zu mehreren Körperverletzungen in der Wiesbadener Innenstadt. Zunächst wurde ein Geschädigter in der Kirchgasse durch zwei unbekannte männliche Täter mit Pfefferspray und Schlagstock angegriffen. Diese konnten unerkannt in Richtung Moritzstraße flüchten. Ein Täter soll marokkanisches Aussehen gehabt haben und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er soll ca. 170 cm bis 180 cm groß gewesen sein und eine stämmige Figur gehabt haben. Er sei mit einem beigen T-Shirt bekleidet gewesen. Der zweite Täter soll etwas größer und schlanker gewesen sein. Er habe ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Am Hauptbahnhof kam es gegen 01:00 Uhr ebenfalls zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Geschädigte wurde dort von einer fünfköpfigen Personengruppe nach Geld gefragt. Als er dies verneinte, sprühte man ihm Pfefferspray ins Gesicht. Zwei Täter flüchteten mittels E-Scooter, der Rest zu Fuß. Die unbekannten Täter sollen ca. 16 - 20 Jahre alte gewesen sein und alle ein südländisches Erscheinungsbild haben. Einer soll Locken gehabt haben und ein weißes T-Shirt getragen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

7. Versuchter schwerer Raub,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Sonntag, 31.05.2026, 02:45 Uhr (nm) Sonntagnacht kam es in der Innenstadt zu einem versuchten schweren Raub. Der 18-jährige Geschädigte befand sich mit einem Freund gegen 02:45 Uhr in der Friedrichstraße am dortigen Dernschen Gelände. Zu diesem Zeitpunkt begaben sich zwei Jugendliche zu ihm, zogen ihn von seinem Platz weg und forderten die Herausgabe seiner Tasche. Als er dies verneinte, schlugen sie ihm ins Gesicht und traten ihn in den Bauch. Als sein Freund ihm zu Hilfe kommen wollte, zog einer der Täter ein Messer, woraufhin sich der Geschädigte und der Zeuge ruhig verhielten. Der Geschädigte wurde bei dem Übergriff leicht verletzt, ein Zahn wurde ihm ausgeschlagen. Die beiden Täter flüchteten sodann ohne Raubgut in Richtung Mauergasse. Die unbekannten Täter sollen etwa 175 cm groß, 16 bis 19 Jahre alt und Südländer gewesen sein. Beiden sollen schwarze Haare haben. Einer sei schwarz gekleidet gewesen und habe weiße Turnschuhe getragen. Der Zweite habe ein graues Oberteil und einen dunklen langen Trainingsanzug getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegen.

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