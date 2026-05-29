Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach dem 84-jährigen Mann in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(mm) Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 84-jährigen Mann in Wiesbaden von Freitag, 29.05.2026 um 21:15 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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