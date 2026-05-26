Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: +++Fahndungsrücknahme nach dem 76-jährigen Mann aus Wiesbaden+++
Wiesbaden (ots)
(jul) Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-jährigen Mann aus Wiesbaden vom 26.05.2026 um 16:21 Uhr wird hiermit zurückgenommen.
Der Mann konnte angetroffen und in ein Wiesbadener Krankenhaus zurückgeführt werden.
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