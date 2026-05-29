Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++84-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst+++

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Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

Freitag, 29.05.2026, 17:00 Uhr

(mm) Seit Freitagmittag gegen 14:30 Uhr wird der 84-jährige Diethelm Masur aus Wiesbaden vermisst. Der Vermisste verließ seine Wohnung in der Hans-Böckler-Straße in unbekannte Richtung.

Herr Masur ist ca. 160 cm groß, schlank und bekleidet mit einer hellgrauen Jacke, weißem Polohemd mit grünen Streifen, hellbeiger Hose, schwarzen Schuhen und einer weißen Schirmmütze. Herr Masur bewegt sich langsam und gebückt, führt möglicherweise ein schwarzes Schlüsselmäppchen und Zeitschriften mit sich und ist orientierungslos Es liegen keinerlei Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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