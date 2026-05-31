Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: Rücknahme der Fahndung nach der 70-jährigen Frau in Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
(eh)Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 70-jährigen Frau in Wiesbaden vom Samstag, den 30.05.2026 wird hiermit zurückgenommen. Veronika Bach konnte in Wiesbaden angetroffen und nachhause gebracht werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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