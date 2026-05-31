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Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme der Fahndung nach der 70-jährigen Frau in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(eh)Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 70-jährigen Frau in Wiesbaden vom Samstag, den 30.05.2026 wird hiermit zurückgenommen. Veronika Bach konnte in Wiesbaden angetroffen und nachhause gebracht werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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