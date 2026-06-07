Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gefährliche Körperverletzung +++Kinder belästigt+++Einbrecher ertappt+++Gartenhüttenbrand+++Schwerer Unfall+++Autocorso auf A 66

Wiesbaden (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung,

Wiesbaden, Langgasse, Samstag, 06.06.2026, 02:10 Uhr

(zi)In der Nacht auf Samstag kam es in der Langgasse zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei welcher mehrere unbekannte Täter auf zwei Personen einschlugen und diese zudem mittels Pfefferspray attackierten. Gegen 02:10 Uhr gerieten ein 20-jährige Wiesbadener und sein Begleiter auf der Straße in eine verbale Auseinandersetzung mit einer dreiköpfigen Personengruppe. Im weiteren Verlauf zückte einer der Täter ein Pfefferspray und sprühte dieses in Richtung des Geschädigten. Als ob dies nicht bereits genug gewesen wäre, schlugen und traten nun alle drei Personen direkt danach auf den Mann ein. Als die Begleitung des 20-jährigen zur Hilfe eilte, wurde auch dieser von der Personengruppe attackiert. Alle drei Täter konnten unerkannt entkommen. Sie werden durch die beiden Geschädigten als männlich, ca. 175 cm groß, ca. 17 - 20 Jahre alt und mit "nordafrikanischem Erscheinungsbild" beschrieben. Einer der Täter soll zudem einen Dreitagebart getragen und mit Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Die beiden Geschädigten konnten nach ambulanter Behandlung ihrer Verletzungen durch den verständigten Rettungswagen vor Ort entlassen werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0611/345-0 entgegen.

2. Kinder auf Fest belästigt,

Wiesbaden, Mitte, Kranzplatz, Samstag, 06.06.2026, 15:10 Uhr

(cp)Am Samstagnachmittag soll ein unbekannter Mann auf einem Kinderfest in Wiesbaden mehrere Kinder belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag fand auf dem Kranzplatz ein Kinderfest statt. Gegen 15:10 Uhr soll hier ein unbekannter Mann obszöne Bewegungen vor mehreren Kindern ausgeführt haben. Der Täter ging danach in Richtung Taunusstraße davon. Nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Mann ein, er konnte aber nicht mehr angetroffen werden. Er soll ca. 45 Jahre alt, 180 cm groß und von ungepflegter Erscheinung sein. Er habe eine nicht näher beschriebene Kopfbedeckung getragen und sei komplett in olivgrün gekleidet gewesen. Zudem habe er eine grüne Tasche dabeigehabt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

3. Gartenhüttenbrand,

Wiesbaden, Kastel, Schmalweg, Sonntag, 07.06.2026, 06:03 Uhr

(cp)Im Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kastel wurde Sonntagmorgen eine Gartenhütte durch ein Feuer komplett zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 06:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Feuers auf einem Gartengrundstück Schmalweg alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand dort eine Gartenhütte in der Nähe des Kuhtränkwegs bereits in Vollbrand und das Feuer drohte auf ein angrenzendes Grundstück überzugreifen. Die Wiesbadener Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Wehr aus Kastel löschten den Brand ab, von der Hütte blieb aber bis auf Teile des Grundgerüsts nichts mehr übrig. Der Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, geht derzeit jedoch von Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang wurden im Verlauf der Einsatzmaßnahmen auch mehrere verdächtige Personen kontrolliert. Zeuginnen und Zeugen, die am Morgen im Bereich Schmalweg / Kuhtränkweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter 0611 3450 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

4. Mutmaßlicher Einbrecher ertappt,

Wiesbaden, Naurod, Siedlung Erbsenacker, Samstag, 06.06.2026, 10:39 Uhr

(cp)Samstagvormittag ertappte eine Freu in Naurod einen mutmaßlichen Einbrecher in ihrem Garten. Die Polizei nahm den Mann fest.

Eine 67 Jahre alte Frau hat am Samstag in der Siedlung Erbsenacker einen Mann in ihrem Garten erwischt, der offensichtlich bei ihr einbrechen wollte. Gegen 10:40 Uhr hörte sie zunächst, dass jemand bei ihr anklingelte. Da sie sich unter der Dusche befand, kümmerte sie sich aber nicht weiter darum. Kurze Zeit später und frisch geduscht, sah sie dann plötzlich einen unbekannten Mann im Garten ihres Einfamilienhauses. Sie schrie den mutmaßlichen Einbrecher laut an, woraufhin er sofort die Beine in die Hand nahm. Hierbei rechnete er jedoch nicht mit einem in der Freizeit befindlichen Polizeibeamten, der sich in der Nachbarschaft befand. Er nahm den 18 Jahre alten Mann aus Wiesbaden an einer nahegelegenen Bushaltestelle fest und übergab ihn kurz darauf der eintreffenden Streife. Er hatte diverse deliktstypische Gegenstände dabei, die den Verdacht seines Ansinnens bestätigten. Er wurde auf ein Revier verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

5. Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten, Wiesbaden, Bierstadt, B455 / Flandernstraße, Freitag, 05.06.2026, 17:32 Uhr

(cp)Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B455 wurden in Wiesbaden Bierstadt am Freitagabend vier Menschen teilweise schwer verletzt.

Eine junge Frau aus Frankfurt fuhr am Freitag, gegen 17:30 Uhr mit ihrem Ford Mondeo in Richtung Naurod. Ihr folgten ein 64 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf und ein 58-Jähriger mit einem Nissan Micra. An der Einmündung zur Flandernstraße wollte die junge Frau nach links zu dem dortigen Tennisclub abbiegen, musste aber wegen des Gegenverkehrs warten. Der hinter ihr fahrende 64 -Jährige hielt deswegen ebenfalls an, nicht so jedoch der Nissanfahrer. Er steuerte sein Fahrzeug trotz Fahrstreifenbegrenzung auf die Gegenfahrbahn, um an den Wartenden vorbeizufahren. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz zusammen. Beide Autos gerieten nach dem Zusammenstoß sofort ins Schleudern. Der Nissan kollidierte hierdurch noch mit dem VW Golf und landete danach an der Leitplanke. Der Mercedes wurde ebenfalls gegen die Leitplanke geschleudert. Dessen 28-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt, sein mitfahrender 59 Jahre alter Vater jedoch schwer. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenso der schwerverletzte Unfallverursacher, für den sogar ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Seine 54 Jahre alte Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen auch in eine Klinik verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich glücklicherweise keiner der Verletzten in Lebensgefahr. Alle anderen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. An dem Mercedes und dem Nissan entstand Totalschaden und auch der VW Golf wurde schwer beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 33.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B455 war für die Zelt der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen Bierstadt und für fast drei Stunden voll gesperrt.

6. Autokorso endet mit Anzeige

A 66 Höhe Wi-Nordenstadt Freitag, 05.06.2026, 16.51 Uhr Am späten Freitagnachmittag fuhren mehrere, zum Teil, hochmotorisierte Fahrzeuge auf der A 66 in Richtung Wiesbaden. Aus den Fahrzeugen heraus wurden Fahnen geschwenkt, die Fzg.-Führer wechselten mehrfach die Fahrstreifen, ohne dieses mit den Fahrtrichtungsanzeigern anzuzeigen und ohne den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Dies führte unweigerlich dazu, dass andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen mussten, um Schlimmeres zu verhindern. Auf dem ersten Ring in Wiesbaden konnte der Korso dann durch die Polizei gestoppt werden. Sowohl Kennzeichen der Fahrzeuge, als auch die Personalien der Fahrzeugführer wurden erhoben. Eine entsprechende Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr wurde gefertigt. Es werden weitere Zeugen des Vorfalls gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0611/345-0 entgegen

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell