Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl

Ratzeburg (ots)

16.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 15.-16.06.2026 - Lauenburg

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es in Lauenburg zu einem Diebstahl eines Toyotas C-HR gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen Bislang unbekannte Täter hätten den am Fahrbahnrand in der Oberjersdaler Straße abgestellten weißen Toyota entwendet. Das Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet und hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Der möglich Tatzeitraum erstrecke sich über die Nachtstunden zwischen 22.30 Uhr und 04.00 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oberjersdaler Straße in Lauenburg beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

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