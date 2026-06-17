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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallfahrer flüchtet und verunfallt wenig später erneut

Ratzeburg (ots)

17.06.2026 | Kreis Stormarn | 16.06.2026 - Großhansdorf

Dienstagnachmittag soll es im Kreuzungsbereich der Sieker Landstraße zum verlängerten Ostring in Großhansdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein Unfallbeteiligter sei zunächst geflüchtet und nur wenige Kilometer weiter erneut verunfallt.

Ein 64-jähriger Fahrer eines Autos der Marke London TX soll gegen 14:00 Uhr mit seinem Fahrzeug vor der rot anzeigenden Ampelanlage in der Sieker Landstraße auf der Linksabbiegerspur gestanden haben, da er beabsichtigt haben soll nach links auf den Verlängerten Ostring einzubiegen. Ein ihm nachfolgender Fahrer eines VW-Crafter soll zunächst in den Gegenverkehr und über eine Sperrfläche gefahren sein, um linksseitig zwischen einer Verkehrsinsel und dem London TX-Fahrzeug vorbeifahren zu können. Dabei sei der Pkw des 64-Jährigen aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg stammenden touchiert und nicht unerheblich beschädigt worden. Nach einer kurzen Kontaktaufnahmen zwischen beiden Unfallbeteiligten, soll der VW-Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort, in Richtung Ahrensburg fahrend, entfernt haben.

Weit soll seine Fahrt dann allerdings nicht mehr gegangen sein. Nur wenige Kilometer weiter soll das Fahrzeug in der Hansdorfer Landstraße in Großhansdorf von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und dort mit einem Baum kollidiert sein. Der 42-jährige deutsche Fahrer aus dem Kreis Segeberg zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme vor Ort nahmen die Beamten zudem Atemalkoholgeruch bei dem 42-Jährigen wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,28 Promille. Nun musste er sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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