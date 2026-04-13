Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Germersheim (ots)

Seit Sonntag, 12.04.2026, wird ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Sie verließ gegen 12:30 Uhr eine Jugendeinrichtung in Germersheim, wo sie auch zuletzt gesehen wurde. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Vermisste hat Bezüge nach Mannheim und Karlsruhe.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

- schlanke Figur - langes braunes Haar - sie soll mit einer beigen Jogginghose, einer weiß-grauen Jacke und mit Schuhen der Marke Nike in weiß/rot bekleidet sein.

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/GljW4Cr

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 an die Polizei Germersheim zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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