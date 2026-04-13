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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Firmengelände - Nachtragsmeldung

Herxheim bei Landau (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 09.04.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6252323

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachdem am Mittwochvormittag (08.04.2026) auf einem Firmengelände in Herxheim bei Landau mehrere Fahrzeuge in Brand gerieten, haben die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Landau die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Brandort wurde zwischenzeitlich durch Brandermittler und einen Gutachter untersucht. Demnach dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht. Der Gesamtschaden wird auf circa 550.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Landau i.d. Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Dr. Herrmann
Tel.: 06341/22-0

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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