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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angriff auf 33-Jährigen vor Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 12.04.2026, gegen 18:30 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter ein Restaurant in der Kaiser Wilhelm Straße und forderten einen 33-jährigen Mann auf, das Lokal zu verlassen. Als der Mann sich in Richtung Ausgang begab, attackierte ihn einer der Täter unvermittelt mit einer Reizgaspistole. Im Anschluss flüchteten beide Täter fußläufig aus dem Restaurant zu einem in der Nähe abgestellten weißen VW Golf, in dem sich eine weitere Person befand. Der Geschädigte verfolgte die Männer bis zum Fahrzeug, wurde dort jedoch mit einem Teleskopschlagstock angegriffen. Den Tätern gelang daraufhin die Flucht mit dem Fahrzeug mit Mannheimer Kennzeichen in Richtung Rheinufer. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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