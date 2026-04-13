Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Neustadt - Geldstrafe nach Widerstand und tätlichem Angriff

Neustadt a.d.W. (ots)

Am 11.06.2023 wollten Polizeikräfte einen damals 47-Jährigen in Neustadt aufgrund eines bestehenden Haftbefehls verhaften. Zur Verbringung in die Justizvollzugsanstalt sollte der Mann durchsucht werden, woraufhin er einen Polizeibeamten mit einer Nagelfeile angriff. Der Beamte konnte dem Stich ausweichen und wurde nicht verletzt. Der Mann konnte anschließend festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt verbracht werden. Er wies einen Blutalkoholwert von 2,25 Promille auf. Gegen ihn wurde nun durch das Amtsgericht Neustadt ein Strafbefehl u.a. wegen Widerstands und tätlichen Angriffs im Zustand eingeschränkter Schuldfähigkeit erlassen und eine Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro (150 Tagessätze à 30 Euro) festgesetzt.

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