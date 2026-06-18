Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit Bildmaterial nach Tatverdächtigem für Brandvorfälle in Hoisdorf

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

17.06.2026 | Kreis Stormarn | 20.04.2026 - 04.05.2026 - Hoisdorf

Bereits am 20.04.2026, gegen 02.00 Uhr sei es vor einem Wohnhaus im Oetjendorfer Kirchenweg in Hoisdorf zu einer Explosion gekommen. Dabei soll nach derzeitigem Ermittlungsstand durch eine unbekannte Person ein Sprengsatz vor dem Haus abgelegt und angezündet worden sein. Es entstand weder Sachschaden noch wurden Personen verletzt.

Nur 14 Tage später, am 04.05.2026 gegen 02.30 Uhr, soll es im unmittelbaren Umfeld des ersten möglichen Tatortes zu einem Pkw-Brand im Oetjendorfer Kirchenweg gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es vor der Brandentdeckung am Fahrzeug einen Knall gegeben. Der Nissan Juke habe in der Folge im Bereich des Motors Feuer gefangen.

Die ermittelnden Kriminalbeamten schließen einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht aus. Weitere Einzelheiten zum Sprengsatz sowie zur möglichen Brandstiftung am Fahrzeug können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Nach Ausschöpfung aller polizeilichen Ermittlungsansätze erfolgt nun nach Antrag der Staatsanwaltschaft und auf Beschluss des Amtsgerichts Lübeck die Veröffentlichung einer Videosequenz des unbekannten Tatverdächtigen sowie ein Lichtbild eines Fahrzeuges, das möglicherweise mit der ersten angezeigten Tat in Verbindung stehen könnte. Das Bild- und Videomaterial kann unter https://t1p.de/5fxsweingesehen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, der versuchten schweren Brandstiftung und des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zum unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de bei den Ermittlern zu melden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

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