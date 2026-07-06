Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Größerer Polizeieinsatz im Altländer Viertel in Stade am gestrigen Abend nach vorausgegangener häuslicher Gewalt

Stade (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:25 h wurde der Polizei ein Fall von häuslicher Gewalt in der Grünendeicher Straße in Stade gemeldet. Hier war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar gekommen, bei der möglicherweise auch mit einem Messer gedroht worden war. Das 43-jährige Opfer hatte sich zu einem Nachbarn begeben, der dann die Polizei informiert hatte.

Als die ersten eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, wollte der alkoholisierte 48-Jährige Verursacher zunächst aggressiv auf die Beamten losgehen, konnte aber abgewehrt werden. Dabei kam er zu Sturz und verletzte sich leicht.

Da noch eine hochschwangere weitere Angehörige vor Ort war, wurde zu deren Versorgung der Rettungsdienst angefordert.

Im weiteren Einsatzverlauf versammelten sich vor dem Haus ca. 150 Personen vorwiegend aus der Nachbarschaft und dem Verwandtenkreis der Beteiligten und behinderten teilweise die Maßnahmen der Polizei und des Rettungsdienstes.

Erst nach dem Einsatz von mehreren Streifenwagen auch aus den umliegenden Dienststellen konnte der Abtransport der Patienten erfolgen.

Um eine weitere mögliche Auseinandersetzung am Elbeklinikum zu verhindern, wurden Einsatzkräfte der Polizei dorthin verlagert und die Eingänge sowie die akute Versorgung der jungen Frau abgesichert.

Außer Familienangehörigen waren dann aber keine weiteren Personen am Krankenhaus erschienen, so dass die Kräfte nach und nach wieder entlassen werden konnten.

Der 48-jährige Verursacher konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung selbstständig wieder verlassen.

Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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