Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Gartenschuppen und Hühnerstall in Horneburg ausgebrannt - Feuerwehr kann 40 Hühner retten

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Stade (ots)

Am gestrigen frühen Abend gegen 18:10 h wurde der Feuerwehr und der Polizei über Notruf eine erhebliche Rauchentwicklung in Nottensdorf im Clausthal in einer dortigen Gartenparzelle an der Bahnstrecke Hamburg - Stade gemeldet.

Als die ersten Einsatzkräfte der eingesetzten Feuerwehren am Brandort eintrafen, stand ein Holzunterstand mit Werkzeugen und Gartengeräten in Brand. Das Feuer griff dann auf den daneben befindlichen Hühnerstall über, in dem sich zu der Zeit ca. 40 Hühner befanden. Durch die Feuerwehr konnte der Stall geöffnet und die Hühner auf das Grundstück freigelassen werden, so dass sie bei dem Brand nicht zu Schaden kamen.

Beide Holzschuppen brannten trotz des schnellen Einsatzes der ca. 50 eingesetzten Feuerwehrleute der Ortswehren Horneburg, Neukloster, Hedendorf, Buxtehude (Zug 2) und Ladekop Feuerwehr vollständig nieder.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Der Bahnverkehr musste für die Zeit der Löscharbeiten kurzfristig eingeschränkt werden.

Eine genaue Brandursache steht bisher noch nicht fest, nach dem ersten Stand der Ermittlungen kann aber Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die verdächtige Personen vor dem Brandausbruch in der Nähe des Brandortes beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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