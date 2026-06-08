Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (07.06.2026) gegen 22.00 Uhr verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt auf ein Gelände in der Apprichstraße.

Die unbekannten Täter sägten zunächst einen dortigen Baum an. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt auf das Gelände und einem dortigen Container. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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