Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Düdenbütteler Kindergarten, Unbekannte entwenden mehrere Gasflaschen aus Horneburger EDEKA-Markt, Fenster von Cafe in Stade eingeworfen und Geldkassette erbeutet

Stade (ots)

1. Einbrecher in Düdenbütteler Kindergarten

Unbekannte Täter sind am Wochenende zwischen Freitag, den 03.07., 14:00 h und Montag, den 06.07., 05:30 h in Düdenbüttel in der Straße "An der Loge" nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere des dortigen Kindergartens eingedrungen und haben das Büro und den Besprechungsraum durchsucht.

Dabei fielen dem oder den Tätern dann eine Geldkassette mit einer geringe Menge Bargeld in die Hände. Mit der Beute konnte anschließend unbemerkt die Flucht angetreten werden.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Unbekannte entwenden mehrere Gasflaschen aus Horneburger EDEKA-Markt

Unbekannte haben in der vergangenen Woche in der Nacht von Donnerstag, den 02.07., 22:00 h und Freitag, den 03.07., 07:00 h in Horneburg im Auedamm das Gelände des dortigen EDEKA-Marktes betreten und im Außenbereich vor dem Gebäude eine Gitterbox aufgebrochen. Aus dieser wurden dann mehrere Gasflaschen entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

3. Fenster von Cafe in Stade eingeworfen und Geldkassette erbeutet

Eins bisher unbekannter Täter hat in der vergangenen Nacht zwischen 03:40 h und 04:50 h in Stade in der Kehdinger Straße das Fenster eines dortigen Cafe eingeworfen, ist eingestiegen und anschließend eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld entwendet. Anschließend flüchtete der Einbrecher in Richtung "Wasser West". Nach ersten Zeugenaussagen konnte der Täter als ca. 40 Jahre alt, mit normaler Statur und heller Oberbekleidung beschrieben werden. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

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