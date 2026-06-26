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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Giessen (ots)

L3290 - Stadtallendorf-Niederklein: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gestern Mittag (25. Juni) kam es gegen 14.20 Uhr auf der Landesstraße 3290 kurz vor der Ortseinfahrt nach Niederklein zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 43-jährige Biker wurde schwer verletzt. Der Mann aus Schwalmstadt war mit seinem Krad aus Richtung Schweinsberg kommend in Richtung Niederklein unterwegs. Eine 69-jährige BMW-Fahrerin fuhr auf einem Feldweg und wollte nach links auf die L3290 in Richtung Schweinsberg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die medizinische Versorgung des schwer verletzten Kradfahrers. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin aus Neustadt sowie ihre 61-jährige Mitfahrerin blieben körperlich unverletzt. An dem Pkw sowie dem Motorrad entstand Sachschaden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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35394 Gießen

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E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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