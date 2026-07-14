Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zwei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfall verletzt (0175607/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montagnachmittag (13.07.2026) ereignete sich gegen 16:10 Uhr in der Bahnhofstraße in Altenburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden.

Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Bahnhofstraße in die Wettinerstraße abbiegen und übersah dabei nach bisherigen Erkenntnissen zwei Fußgängerinnen im Alter von 19 und 42 Jahren. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von 0,23 Promille festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. (KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell