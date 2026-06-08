Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Bahnhofsviertel: Zwei Strafanzeigen nach verfassungswidrigen Schmierereien

Frankfurt (ots)

(ha) Von Sonntag auf Montag (07. auf 08. Juni 2026) leiteten Polizeibeamte zwei Strafverfahren nach Schmierereien mit verfassungswidrigen Inhalten am Flughafen und in der Niddastraße ein.

Gegen 13:30 Uhr bemerkten aufmerksame Polizisten im Zuge ihrer Präsenzstreife eine solche Schmiererei auf dem Bürgersteig der Niddastraße. Die zeitnahe Entfernung wurde bei dem Frankfurter Entsorgungsunternehmen veranlasst und eine Strafanzeige gefertigt. Hinweise auf dem Verursacher liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

In derselben Nacht bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter um 01:40 Uhr dann eine weitere verfassungswidrige Schmiererei in einem Buch, welches sich in einem religiösen Gebetsraum am Frankfurter Flughafen befand. Die Polizei hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

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