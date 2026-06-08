Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260608 - 0719 Frankfurt - Gallus: Randalierer im Parkhaus - Mann fährt auf Polizeibeamte zu

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Morgen (07. Juni 2026) randalierte ein Mann in einem Parkhaus im Gallus und beschädigte Fahrzeuge. Ein eingesetztes Streifenteam wurde beim Eintreffen von einem Unbeteiligten mit seinem Fahrzeug gefährdet. Sowohl Randalierer als auch der Fahrer des Fahrzeugs wurden festgenommen.

Nach aktuellen Erkenntnissen meldeten Zeugen gegen 06:00 Uhr einen Mann, der in einem Parkhaus in der Weilburger Straße mit einer Eisenstange auf Fahrzeuge einschlagen und diese beschädigen soll. Eine entsandte Polizeistreife begab sich dorthin und positionierte den Streifenwagen quer vor der Einfahrt des Parkhauses, um Unbeteiligte vor der Einfahrt abzuhalten.

Während sich die Beamten zu Fuß in das Parkhaus begaben, umfuhr ein Mann mit seinem Fahrzeug den Streifenwagen und setzte seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit in das Parkhaus fort und fuhr dabei aus unbekannten Gründen auf die Beamten zu. Einer der Beamten musste zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Fahrzeug kam kurz vor dem zweiten Beamten zum Stehen.

In Zusammenarbeit mit einer weiteren Streife konnten im Anschluss sowohl der Randalierer als auch der offensive Fahrer festgenommen werden. Es wurde niemand verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet

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