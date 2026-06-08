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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260608 - 0718 Frankfurt - Sachsenhausen: Räuber springt in Fluchtfahrzeug - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Samstagabend (06. Juni 2026) kam es zu einem Raubdelikt auf offener Straße und einer anschließenden aufwendigen Flucht des Täters. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen parkte ein 39-jähriger Mann gegen 18:00 Uhr seinen Pkw im Bereich der Mörfelder Landstraße und lief in Richtung Ziegelhüttenweg.

Als er kurzzeitig zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sich eine fremde Person an seinem geöffneten Fahrzeug befand und gerade dabei war, eine Jacke aus dem Innenraum des Pkws zu durchwühlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der 39-Jährige nun, dem Täter, der zwischenzeitlich bereits das Portemonnaie des Mannes aus der Jacke entnommen hatte, seine Besitztümer wieder abzunehmen.

Der 39-Jährige geriet mit dem Täter in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Räuber dem Mann mit Pfefferspray ins Gesicht sprühte, um dann mitsamt der Beute in Richtung Mittlerer Hasenpfad zu flüchten.

Der 39-Jährige lief dem Räuber hinterher und machte verbal auf sich aufmerksam. Dies hörte eine couragierte 39-jährige Autofahrerin. Sie sah, wie der Räuber auf den Beifahrersitz eines türkisfarbenen Ford Focus sprang und die Flucht ergriff.

Die Frau nahm die Verfolgung mit ihrem schwarzen Pkw auf und fuhr vom Mittleren Hasenpfad in Richtung Auf dem Mühlberg bis hin zum Goldbergweg. Der Fluchtwagen führte hierbei gefährliche Fahrmanöver mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch. Die 39-Jährige verlor das Fahrzeug immer wieder aus den Augen, informierte zeitgleich den Notruf, sodass die Streifen ebenfalls die aktuellen Standorte erhielten. Durch Passanten konnte die 39-Jährige immer wieder die Fährte des flüchtigen Fahrzeuges aufnehmen und den Streifen weitergeben. Die Polizei fand das Fluchtfahrzeug kurz darauf verlassen im Bereich des Goldbergwegs auf und stellte es sicher.

Zu dem mutmaßlichen Räuber liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 50 Jahre, osteuropäischer Phänotyp, graue Haare; trug helle Bekleidung und wirkte ungepflegt. Er flüchtete mit einem türkisfarbenen Kleinwagen mit polnischen Kennzeichen und männlichem Fahrer.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170cm groß, ca. 50 Jahre, südosteuropäischer Phänotyp, dunkle Haare, Schnauzbart, blaues T-Shirt und blaue Arbeitshose

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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