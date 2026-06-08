Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260608 - 0721 Frankfurt - Westend: Polizei beendet illegales Pokerturnier

Frankfurt (ots)

(la) Am späten Sonntagabend (07. Juni 2026) erreichte die Polizei ein anonymer Hinweis auf illegales Glücksspiel in einem Restaurant im Westend nahe der Innenstadt. Vor Ort stellten Polizeibeamte ein illegales Pokerturnier mit größeren Bargeldbeträgen fest. Das Turnier wurde durch die Beamten umgehend beendet und die Identität der Teilnehmenden festgestellt.

Den Betreiber erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalen Glücksspiels.

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