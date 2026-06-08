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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260608 - 0720 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme eines Kokain-Dealers

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (07. Juni 2026) nahmen Polizeibeamte im Rahmen der Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsviertel einen Kokain-Dealer fest.

Gegen 12:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 50 Jahre alten Mann in der Taunusstraße. Dieser trug über 50 verkaufsfertig verpackte Plomben mit Kokain bei sich. Sowohl die Plomben als auch die mitgeführten Mobiltelefone sowie Bargeld in mittlerer, dreistelliger Höhe wurden sichergestellt.

Der wohnsitzlose Mann muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelhandels mit Kokain verantworten. Es ist beabsichtigt, ihn am heutigen Tag dem Haftrichter vorzuführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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