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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Haßloch: 71-jährigen Senior bestohlen
Polizei sucht Zeugen und warnt

Rüsselsheim am Main (ots)

Ein 71-jähriger Senior wurde am Dienstagmorgen (4.8.) durch einen Trickdiebstahl um sein Hab und Gut gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr in der Adolf-von-Menzel-Straße. Der Senior war dort zu Fuß unterwegs und wurde von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bat sie um Hilfe und umarmte den 71-Jährigen, um ihren angeblichen Dank auszudrücken. Hierbei entwendete sie die am Hals getragene Halskette des Senior. Anschließend fuhr ein schwarzer BMW mit einem männlichen Komplizen vor und sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Frau soll circa 55 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein und dunkle Haare getragen haben. Zudem soll sie zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen Rock und einem Kopftuch bekleidet gewesen sein.

Ihr Komplize soll circa 35 Jahre alt und kräftig sein. Er soll dunkle Haare und einen dunklen Bart getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Am Dienstag (4.8.) ereignete sich ein ähnlich gelagerter Sachverhalt in Raunheim (wir haben berichtet). Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen bedarf weiterer Ermittlungen.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6326805

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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