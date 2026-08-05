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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Alkoholisierter 42-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Breuberg (ots)

Ein 42-Jähriger wird sich nach einem Polizeieinsatz am Dienstagabend (4.8.) im Breuberger Stadtteil Sandbach in einem Verfahren verantworten müssen.

Zeugen verständigten gegen 20 Uhr die Polizei und meldeten einen offenbar alkoholisierten Mann, der an einer Tankstelle in der Höchster Straße andere Personen anpöbeln soll. Kurz darauf entwickelte sich zudem eine handfeste Auseinandersetzung.

Im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes schlug der Mann in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Die Beamtinnen und Beamten mussten Pfefferspray sowie ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), einen sogenannten Taser, einsetzen, um den 42-jährigen Tatverdächtigen zu überwältigen und festzunehmen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Zur Durchführung einer Blutentnahme sowie weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann auf die Polizeidienststelle gebracht. Gegen ihn wurde unter anderem Anzeige wegen des Verdachts des Widerstands sowie des tätlichen Angriffs erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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