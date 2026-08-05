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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Exhibitionist entblößt sich vor Frau
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann hat sich am Montagabend (3.8.), zwischen 20.00 und 21.30 Uhr in der Bessunger Straße vor einer Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt.

Der etwa 1,80 bis 1,90 Meter große Mann hatte eine kräftige Statur und trug zum Tatzeitpunkt eine kurze Sporthose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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