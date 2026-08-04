Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Alkoholisierter 23-Jähriger attackiert Einsatzkräfte

35-Jähriger nach Belästigung wiedererkannt und festgenommen

Gernsheim (ots)

Polizeikräfte nahmen am Montagabend (3.8.) im Zusammenhang mit dem Fischerfest am Rheinufer zwei Männer fest und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 17.50 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten eine Streitigkeit zwischen einem alkoholisierten Gast und weiteren Personen im Bereich eines dortigen Biergartens. Die umgehend hinzugeeilten Streifen wollten den 23 Jahre alten Mann kontrollieren. Hierbei schlug und trat er nach den Einsatzkräften und verletzte zwei Beamte leicht. Der Aggressor konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden.

Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der aus Mühltal stammende Mann wurde zur Blutentnahme mit auf die Wache genommen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung muss sich ein 35 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Biberach nach seiner Festnahme verantworten. Er soll eine 20-Jährige gegen 19.30 Uhr im Bereich einer Toilette unsittlich berührt und beleidigt haben.

Die Frau verständigte die Polizei und gab eine Beschreibung des Tatverdächtigen ab. Einsatzkräfte konnten den beschriebenen Mann beim Verlassen des Festgeländes schließlich wiedererkennen und vorläufig festnehmen.

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