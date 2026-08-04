Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falsche Bankmitarbeiter betrügen 72-Jährige

Polizei warnt und gibt Tipps

Darmstadt (ots)

Am Montag (3.8.) kam es in der Liebfrauenstraße zu einem Fall, bei dem falsche Bankmitarbeiter die Bankkarte einer Seniorin erbeutet haben.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die bislang unbekannten Betrüger bei der Seniorin zunächst per Telefon gemeldet haben. Unter einem Vorwand gaukelten sie der Frau vor, ihre Bankkarte zu benötigen. Gegen 12 Uhr klingelte eine Unbekannte an ihrer Tür und forderte sie auf, die EC-Karte herauszugeben. Nachdem sie diese erlangte flüchtete sie in unbekannte Richtung davon. Die Abholerin soll circa 20 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß sein. Sie soll dunkle Haare getragen haben, die sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hat. Zudem soll sie laut Zeugenaussagen einen gebräunten Teint haben.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein. Seien Sie bei Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren. PIN- oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Echte Bankmitarbeiter holen nie einzelne EC- oder Kreditkarten an der Wohnanschrift ab. Sobald auffällige Abbuchungen bemerkt werden, sollten Geschädigte schnellstmöglich ihre Bank informieren, damit von dort möglicherweise noch ein Überweisungsrückruf veranlasst werden kann.

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