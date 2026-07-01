Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd, Bettringen: Unfallflucht

Am 29.06.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Güglingstraße in Schwäbisch Gmünd einen dort abgestellten Mercedes-Benz C220 an der vorderen linken Stoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07171 3580 entgegen.

Bopfingen: Unfallflucht

Am 25.06.2026 beschädigte zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Marienstraße in Bopfingen einen dort geparkten grauen KIA Niro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Bopfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07362 96020 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Am 30.06.2026 befuhr eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Nikolaistraße in Ellwangen. Wegen parkender Fahrzeuge musste die Fahrzeugführerin anhalten. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer passierte im Gegenverkehr eine Engstelle, wegen eines parkenden Fahrzeuges. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 35 Jahre alter Fahrzeugführerin dem entgegenkommenden schwarzen mittelgroßen Pkw aus und touchierte dabei den Randstein. Dadurch wurde ihr Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer des anderen Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort.

Der unbekannte Fahrzeugführer soll ca. 70 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Er trug zudem eine Brille. Beifahrerin soll eine ältere Frau gewesen sein.

Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, welche Angaben zu dem unbekannten Fahrzeugführer machen können, sich unter 07961 9300 zu melden.

Aalen-Ebnat: Unfall wegen Rotlichtmissachtung

An der Kreuzung der L1076 mit der B29a missachtete am Dienstag ein 57 Jahre alter VW-Fahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Er fuhr gegen 9 Uhr in den Kreuzungsbereich ein, wo er mit einer 67-jährigen Skoda-Fahrerin zusammenstieß. Diese verletze sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf 8000 Euro beziffert.

Oberkochen: Unfall im Kreisverkehr

In den Kreisverkehr Am Märzenbuckel fuhr am Dienstag gegen 6.45 Uhr ein Ford-Fahrer ein und übersah hierbei einen 22-jährigen Radfahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Der Autofahrer fuhr auf das Fahrrad auf, wobei der 22-Jährige stürzte. Er zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Vorbildlich trug er einen Fahrradhelm.

Aalen: Mofas beschädigt

In der Zeit zwischen Montag, 22.30 Uhr und Dienstag, 1.45 Uhr stieß ein Unbekannter zwei Mofas um, die am Erzstollen im Bereich des Parkplatzes beim Besucherbergwerk Tiefer Stollen abgestellt waren. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Täter erbittet das Polizeirevier unter Telefon 07361/5240.

Aalen: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Zumindest leichte Kopfverletzungen zog sich eine 44 Jahre alter Fahrradfahrerin am Montagabend zu. Die Frau befuhr gegen 19 Uhr die Ziegelstraße in Richtung Innenstadt und stürzte alleinbeteiligt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sie trug keinen Fahrradhelm. Die Polizei rät zum Tragen eines Helmes. Dieser kann Kopfverletzungen verhindern, zumindest minimieren.

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