Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 01.07.2026

Aalen (ots)

Lorch: Tödlicher Verkehrsunfall auf B29

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Ausfahrt Lorch-Ost zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 63-Jähriger verlor vermutlich wegen Aquaplaning die Kontrolle über seinen VW ID.7, rutschte in die rechte Leitplanke und kollidierte dann mit einem auf dem Seitenstreifen stehenden Trike. Zwei Personen (männlich, 68 Jahre und weiblich, 72 Jahre), die mit dem Trike unterwegs waren und danebenstanden, wurden erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarben beide Person noch am Unfallort. Die Verletzungen des VW-Fahrers sind aktuell noch unklar. Die B29 ist zwischen Schwäbisch Gmünd West und Lorch Ost aktuell gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis ca. 03:15 Uhr andauern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 45.000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort.

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