Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Unfallflucht, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Winterbach: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Am Dienstag, gegen 12:20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Radfahrer die Fabrikstraße in Winterbach. Bei einem Abbiegevorgang über eine Fräskante stürzte der 59-Jähriger alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Verdacht einer Beckenfraktur ins Krankenhaus gebracht.

Winterbach: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag, gegen 11:20 Uhr beschädigte ein unbekannter LKW-Fahrer den Audi einer 48-jährigen Fahrerin. Diese war auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Schorndorf-West die Bundesstraße verlassen. Dabei kam es zur Berührung mit dem LKW. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Waiblingen: Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 26.06. bis Samstag, 27.06. Fliesen, einen Fensterahmen und eine Tür in den Toilettenräumen eines Cafés in der Straße Am Marktplatz mit den Schriftzügen "BAK", "FCKNZS" und weiteren nicht entzifferbaren Zeichen beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell