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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Diebstahl und Treibstoffdiebstähle

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Forsthütte

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstag und Sonntag Zutritt zu einer Forsthütte bei Maulach. Dort hebelte er zunächst zwei Vorhängeschlösser auf und verließ anschließend die Örtlichkeit ohne etwas zu entwenden. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag und Dienstag öffnete ein Dieb gewaltsam den Tankdeckel eines an der Heerstraße geparkten Lkw und entwendete aus diesem etwa 200 Liter Dieseltreibstoff. Das Polizeirevier Crailsheim ermittelt und nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieseldieb unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Treibstoffdiebstahl

Auf dem Parkplatz Reußenberg in Fahrtrichtung Nürnberg wurde zwischen Samstag, 17:20 Uhr, und Montag, 5 Uhr, aus einem geparkten Sattelzug rund 300 Liter Treibstoff entwendet. Hierfür wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07904 94260 zu melden.

Fichtenau: Diebstahl aus Containern

Bislang Unbekannte begaben sich zwischen Samstag und Montag auf ein Gelände eines Metalllagers an der L2218 und brachen zwei Container auf und entwendeten ein Notstromaggregat und ein Wasserschneidegerät. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der 07904 94260 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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