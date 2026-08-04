POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Mehrere Kellerverschläge im Visier Krimineller
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen mehrere Kellerräume im August-Metz-Weg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellten Zeugen am Montagnachmittag (3.8.) gegen 15.30 Uhr den Einbruch fest. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen Zugang in das Mehrfamilienhaus, um sich anschließend in den Keller zu begeben und dort mehrere Verschläge gewaltsam zu öffnen. Letztlich flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Was genau die Täter erbeutet haben und wann sie eingebrochen sind, ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell