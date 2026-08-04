Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Mehrere Kellerverschläge im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen mehrere Kellerräume im August-Metz-Weg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellten Zeugen am Montagnachmittag (3.8.) gegen 15.30 Uhr den Einbruch fest. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen Zugang in das Mehrfamilienhaus, um sich anschließend in den Keller zu begeben und dort mehrere Verschläge gewaltsam zu öffnen. Letztlich flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Was genau die Täter erbeutet haben und wann sie eingebrochen sind, ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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