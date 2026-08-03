Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

42 und 43 km/h zu schnell

Reichelsheim (ots)

Am Freitagmorgen (31.7.), in der Zeit zwischen 09.00 und 11.30 Uhr, überwachten Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Talstraße in Ober-Kainsbach die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Auf dieser Strecke ist die zulässige Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt. Insgesamt wurden 311 Fahrzeuge gemessen, dabei kam es zu 29 Verkehrsverstößen. Unrühmliche Spitzenreiter waren zwei Wagenlenker mit 92 und 93 Stundenkilometern. Beide erwarten nun mehrere hundert Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

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