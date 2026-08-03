Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbruch in Wohnung

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Täterinnen nahmen im Laufe des Sonntagabends (2.8.), zwischen 18.40 und 20.45 Uhr, eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täterinnen zunächst über die Wohnungstür ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Mit einer Handtasche als Beute flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung.

Eine der Täterinnen wird als etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit zierlicher Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war sie bekleidet mit einem Kopftuch sowie einem dunkelgrünen Gewand.

Ihre Komplizin soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß sein und eine zierliche Statur haben. Bekleidet war sie beigefarbenen T-Shirt, einer kurzen beigefarbenen Hose sowie einer Sonnenbrille.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 20) in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps und Hinweise:

Auch zur Ferienzeit wittern Einbrecher ihre Chance. Ein sicheres Zuhause ist die Grundlage für eine entspannte Sommerzeit oder eine Urlaubsreise. Häuser und Wohnungen können nämlich auch in der Abwesenheit der Bewohner wirksam geschützt werden.

Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

oder direkt bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen:

E-Mail: beratungsstelle.ppsh@polizei.hessen.de oder unter der Telefonnummer: 06151/ 969 - 40444.

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