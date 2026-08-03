Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: BAB67/Büttelborn: Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

34-Jähriger leistet Widerstand

BAB67/Büttelborn (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation des Polizeipräsidiums Südhessen hat am Montagmorgen (3.8.) einen 34-Jährigen nach einer Kontrolle vorläufig festgenommen.

Gegen 0.15 Uhr fuhr der 34 Jahre alte Wagenlenker mit seinem Auto in eine stationäre Kontrollstelle der Gesetzeshüter. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige weder derzeit im Besitz einer Fahrerlaubnis ist noch sein Gefährt einen gültigen Versicherungsschutz hat. Zudem erhärtete sich schnell der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im Laufe der Kontrolle wurde er zunehmend aggressiver und versuchte, sich dieser zu entziehen. Als die Polizisten dies unterbanden, griff der Mann die beiden Beamten an und verletzte hierbei einen Polizisten. Letztlich nahmen sie ihn vorläufig fest und brachten ihn zur nächsten Polizeiwache, wo er eine Blutentnahme sowie erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Er wird sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

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