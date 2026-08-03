PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: BAB67/Büttelborn: Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs
34-Jähriger leistet Widerstand

BAB67/Büttelborn (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation des Polizeipräsidiums Südhessen hat am Montagmorgen (3.8.) einen 34-Jährigen nach einer Kontrolle vorläufig festgenommen.

Gegen 0.15 Uhr fuhr der 34 Jahre alte Wagenlenker mit seinem Auto in eine stationäre Kontrollstelle der Gesetzeshüter. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige weder derzeit im Besitz einer Fahrerlaubnis ist noch sein Gefährt einen gültigen Versicherungsschutz hat. Zudem erhärtete sich schnell der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im Laufe der Kontrolle wurde er zunehmend aggressiver und versuchte, sich dieser zu entziehen. Als die Polizisten dies unterbanden, griff der Mann die beiden Beamten an und verletzte hierbei einen Polizisten. Letztlich nahmen sie ihn vorläufig fest und brachten ihn zur nächsten Polizeiwache, wo er eine Blutentnahme sowie erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Er wird sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 13:14

    POL-DA: Fürth-Weschnitz: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Fürth (ots) - Am Sonntag (2.8.) ereignete sich gegen 17.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 460. Ein Autofahrer im Alter von 19 Jahren befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Bundesstraße und beabsichtigte an einer Grundstückseinfahrt nach links abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Motorradfahrer. Eine ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 13:11

    POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich des Luisenplatzes löste am Freitagabend (31.7.) gegen 23.20 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 36-Jähriger von zwei Männern körperlich attackiert worden sein. Hierbei soll der 36-jährige Mann auch festgehalten und in das Gesicht geschlagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren