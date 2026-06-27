Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 67jähriger

Euskirchen (ots)

Der vermisste 67jährige verließ am 26.06.2026, gegen 14:00 Uhr, seine Wohnanschrift in Euskirchen-Kleinbüllesheim mit seinem Pkw. Es gibt keine konkreten Hinweise auf den Aufenthalt der Person. Auch konnte der von ihm benutzte Pkw bisher nicht aufgefunden werden.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Weitere Infos hier: https://polizei.nrw/fahndung/208042

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