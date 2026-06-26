Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs - Fünf Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Kreis Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24. Juni) gegen 12 Uhr wurden fünf Männer vorläufig festgenommen, da sie im Verdacht stehen, gewerbsmäßigen Betrug im Zusammenhang mit Dachsanierungsarbeiten begangen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen bereits vor einigen Tagen Kontakt zu einem Hauseigentümer aufgenommen und ihm Dachsanierungsarbeiten angeboten. In der Folge begannen die Männer mit Arbeiten an dem Gebäude und erschienen über mehrere Tage hinweg nahezu täglich an der Wohnanschrift. Dabei sollen unter anderem Arbeiten im Zusammenhang mit asbesthaltigen Materialien durchgeführt worden sein. Zudem wurde ein handschriftlich erstellter Kostenvoranschlag nachträglich verändert. Die Arbeiten seien weder fachgerecht ausgeführt worden noch in diesem Umfang mit dem Senior abgesprochen gewesen. Darüber hinaus sollen einzelne Dachbereiche unzureichend verschlossen worden sein. Der Senior entrichtete über mehrere Tage hinweg Zahlungen sowohl in bar als auch per Überweisung. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Teilweise soll der Senior unter Druck gesetzt worden sein, Bargeld am Geldautomaten abzuheben. Der Mann äußerte zudem bereits frühzeitig Zweifel an der Seriosität der Arbeiten. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf eine mögliche Urkundenfälschung. Hierbei sollen die Tatverdächtigen ein Logo einer tatsächlich existierenden Dachfirma verwendet haben, zu der jedoch keinerlei Verbindung besteht. Die Firma selbst steht in keinem Zusammenhang mit den Tatverdächtigen. Am gestrigen Tag befanden sich die fünf Tatverdächtigen erneut am Einsatzort, als Polizeibeamte hinzugezogen wurden. Der Senior gab gegenüber den Polizeibeamten an, mit den Arbeiten und der beauftragten Firma nicht einverstanden zu sein und den Verdacht eines betrügerischen Vorgehens zu haben. Die fünf Männer wurden aufgrund von Flucht- und Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Die Tatverdächtigen sind 20, 26, 37, 39 und 41 Jahre alt und verfügen nach bisherigen Erkenntnissen über keinen festen Wohnsitz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs sowie der Urkundenfälschung aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine spontanen Tür-zu-Tür-Geschäfte mit unbekannten Handwerkern oder Firmen abzuschließen. Vor Beauftragung von Arbeiten sollten stets die Seriosität und Referenzen der Anbieter geprüft sowie Angebote schriftlich eingeholt und verglichen werden.

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